«Рыдала месяц»: почему Глюк’oZa преследовала солистов группы «Иванушки International»

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как Наташа Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'ozа, пробралась к ним в отель и пыталась вручить подарок. Это произошло, когда артистке было всего 13 лет. Об этом мужчина вспомнил в интервью с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу» Пятого канала Лане Шевченко.

Певцы были в центре внимания поклонниц, которые преследовали их и пытались проникнуть куда угодно за своими кумирами. В команде звезд работала сестра Андрея, которая отвечала за костюмы и разбиралась с подарками. Она открыла дверь в гостинице, когда пришла юная Глюк'ozа. Девушка хотела подарить музыкантам арбуз, но встретила не кумиров, а Юлию.

Женщина была негативно настроена и сказала, что поклонницы достали преследовать артистов, а тем более ломиться в двери. В итоге она разбила арбуз, который принесла Наташа.

«Я рыдала месяц», – процитировал артистку Андрей Григорьев-Апполонов.

Через много лет, когда Ионова уже стала известной исполнительницей и встречала коллег на мероприятиях, она рассказала о том, как сильно переживала после случившегося.

«Вот эту историю мне рассказала Наташа. Чего только не бывало», — вспомнил певец.