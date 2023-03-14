«Рыдала и билась»: тяжелобольная Татьяна Лазарева* оказалась брошена всеми

Еще несколько лет назад Татьяна Лазарева* (Признана иноагентом на территории РФ) переехала жить в Испанию. На связь телеведущая выходит редко и после своих скандальных высказываний в принципе ушла в тень. Однако недавно она вдруг решила рассказать о своем печальном положении. Оказалось, что за границей она оказалась брошена и близкими, и родными, и поклонниками.

Известно, что артистке диагностировали неизлечимую болезнь – язвенный колит. Периодически у нее случаются рецидивы, и в эти периоды она впадает в депрессию. Однажды на этой почве у нее даже случился срыв. По признанию Татьяны*, у нее началась настоящая истерика.

«У меня был срыв… Я очень сильно напилась, была истерика, я рыдала и билась…» - призналась телеведущая.

По какой-то причине Лазарева* сейчас совсем одна, хотя после развода двое детей оставались жить с ней. Однако в блоге она написала, что за ней некому ухаживать и покупать ей лекарства.

Также оказалась ненужной бывшая звезда телевидения и своим поклонникам. Сейчас у нее совершенно нет работы, а соответственно и заработка. Артистка делилась, что могла оказаться в таком положении, так как публика требует от нее юмора, а она больше им не занимается. Татьяна* пробует себя в другом деле – в психоаналитике. Однако это совсем не востребовано среди ее аудитории.

Напомним, что недавно появилась информация о задержании бывшего мужа Лазаревой*Михаила Шаца** (Признан иноагентом на территории РФ). Журналисты попытались получить комментарии по этому поводу от его экс-супруги, но она не захотела даже разговаривать об этом, что может утверждать, что отношения у артистов окончательно испортились после расставания.

*(Признан иноагентом на территории РФ)