«Боже»: бывшая жена Михаила Шаца* резко высказалась по поводу его задержания на Бали

Телеведущая Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ) резко отреагировала на сообщение о задержании бывшего мужа Михаила Шаца* (признан иноагентом на территории РФ) на Бали и последующей депортации. Напомним, пара рассказала о расставании в 2021 году – судя по сегодняшним словам артистки, общение между ними не сохранилось.

Журналисты попросили Лазареву* объяснить, что произошло с бывшим мужем на Бали.

На это телеведущая коротко и резко ответила: «Господи, боже, какие забытые вопросы. Нет, простите, не комментирую».

После непродолжительной беседы она бросила трубку.

Напомним, Шаца* задержали перед концертом. Его увезли для проверки документов, после чего выслали в Израиль. Ведущему пришлось вернуть все деньги зрителям. Он утверждал, что доверился организаторам, и принес извинения.

Напомним, у стендап-комика есть израильское гражданство. С Бали он отправился в Тель-Авив.