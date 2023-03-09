«Боже»: бывшая жена Михаила Шаца* резко высказалась по поводу его задержания на Бали
Татьяна Лазарева* коротко высказалась по поводу задержания Михаила Шаца* и бросила трубку.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Телеведущая Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ) резко отреагировала на сообщение о задержании бывшего мужа Михаила Шаца* (признан иноагентом на территории РФ) на Бали и последующей депортации. Напомним, пара рассказала о расставании в 2021 году – судя по сегодняшним словам артистки, общение между ними не сохранилось.
Журналисты попросили Лазареву* объяснить, что произошло с бывшим мужем на Бали.
На это телеведущая коротко и резко ответила: «Господи, боже, какие забытые вопросы. Нет, простите, не комментирую».
После непродолжительной беседы она бросила трубку.
Напомним, Шаца* задержали перед концертом. Его увезли для проверки документов, после чего выслали в Израиль. Ведущему пришлось вернуть все деньги зрителям. Он утверждал, что доверился организаторам, и принес извинения.
Напомним, у стендап-комика есть израильское гражданство. С Бали он отправился в Тель-Авив.