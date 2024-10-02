Рыбин и Сенчукова призвали лишить Галкина* и Пугачеву имущества и доходов в РФ

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена, певица Наталья Сенчукова, поделились мнением о покинувших Россию в 2022 году Алле Пугачевой и Максиме Галкине* (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает издание «Абзац».

Музыканты отметили, что у мужа Примадонны не могло быть русофобских взглядов, поскольку его отец и брат являются военными. Они признались, что им непонятно нынешнее поведение юмориста.

«Потом, опять же: Швейцария, Израиль, Кипр, Америка. Недвижимость. Счета огромные. Хоть этот замок, хоть пара-тройка квартир у них в России по сравнению с тем, что есть [за границей], — это ничего. И здесь их никто не лишает ничего», — высказались Рыбин и Сенчукова.

Знаменитости также рассказали, почему следует лишить Пугачеву и Галкина* имущества и доходов в РФ.

«Раз они пуповину перерезали, и нам надо с нашей стороны тоже отрезать. Все. Нет их. Забыть про них. Никаких авторских [отчислений]. Она [Пугачева] выпустила диск — ей 20 миллионов за неделю пришло. Запретить это все нужно. Пусть работают там», — поделились супруги.

Ранее стало известно, что Пугачева и Галкин* уехали в США из-за конфликта Израиля с Ливаном.

*(признан в РФ иноагентом)