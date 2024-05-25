«Рыба какая-то на экране»: актриса Лужина в пух и прах раскритиковала Кологривого и Брыльску

Лариса Лужина негативно высказалась о сериале «Слово пацана» из-за многочисленных сцен насилия. Актриса также раскритиковала Никиту Кологривого, сыгравшего в картине роль Кощея, назвав его дураком. Знаменитость устроила «разнос» и звезде «Иронии судьбы, или С легким паром! Барбаре Брыльске.

85-летняя звезда советского кино не одобряет поведение молодого актера, устроившего в марте дебош в одном из баров Новосибирска. Лужина считает, что причина его поступков — необразованность.

«Наверняка он ничего не знает, поэтому так и ведет себя. Недалекий, значит, парень. Очень жалко, что он просто дурачок. Скоро станет никому не нужным», — заявила актриса в интервью YouTube-каналу «Аргументы и факты — AиФ».

Знаменитость не понимает популярности сериала «Слово пацана», в котором много сцен с драками.

Высказалась Лужина и Барбаре Брыльске. Она отметила, что зря ее снимал Эльдар Рязанов, когда вокруг было много талантливых и обаятельных актрис.

«Барбара не обаятельная — она как рыба какая-то на экране», — заключила звезда, добавив, что не хочет о ней говорить из-за ее резких высказываний в адрес россиян.

19 марта Никита Кологривый устроил дебош в кафе Новосибирска. Он спровоцировал драку с охранниками и приставал к официантке. Находясь в зале суда, актер признал вину в содеянном и принес извинения. По словам Никиты, он устал «от графика и эмоций».

Ранее Лариса Лужина рассказала о большой любви Владимира Высоцкого с актрисой Иваненко.