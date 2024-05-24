Лариса Лужина рассказала о большой любви Владимира Высоцкого с актрисой Иваненко. Об этом сообщает aif.ru.

По воспоминаниям Ларисы Лужиной, которая снималась с Владимиром Высоцким в фильме «Вертикаль», артист часто наведывался к ней домой. Иногда он приезжал один, а иногда — вместе с актрисой Татьяной Иваненко.

«Она от мужа ушла из-за Володи. А Володя в это время уже развёлся с Людочкой Абрамовой, матерью двух его сыновей. С Иваненко у них была большая любовь. Уже будучи с Мариной Влади, Володя с Таней всё равно не расставался», — рассказала Лужина.

Актриса вспомнила, что отношения Высоцкого и Иваненко никогда не были спокойными — они часто ругались.

«Высоцкий не любил, чтобы на него давили. Если женщина вдруг говорила: делай так, как я говорю, тут же уходил. Легко рвал с человеком, который ограничивал его свободу. А Таня была как раз такая, с крепким характером», — рассказала она.

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