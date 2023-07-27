«Ряженый супруг»: Мария Максакова* назвала мужа Нетребко няней для сына

Певица Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ) раскритиковала брак Нетребко и Эйвазова. Она считает, что артистка выбрала мужа в качестве няни для сына. Об этом сообщается на сайте Woman.ru.

В интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм» артистка призналась, что ей нравится обсуждать российских артистов. По ее словам, Анна выбрала нынешнего мужа не из-за чувств, а потому что ей нужна была няня для сына. Также она не может понять интереса Эйвазова к супруге.

«Так приятно позлословить про коллег. Такое ощущение, что некогда певшая совершенно другой репертуар Нетребко, лет 15 назад, сильно изменилась в плохую сторону», – сказала Максакова*.

Она добавила, что Анне несвойственно то, чем она сейчас занимается. Также артистка подчеркнула, что у Нетребко всегда были проблемы в личной жизни.

«Затрудняюсь сказать, какой интерес к Нетребко испытывает ряженый супруг. Но тем не менее, взят он ею в качестве няни своему ребенку», — уверена звезда.

Напомним, что у Нетребко есть сын Тьяго от уругвайского баритона Эрвина Шротта. СМИ пишут, что в 3 года врачи диагностировали Тьяго аутизм. А когда ребенку исполнилось 5 лет, то Нетребко и Шротт развелись. Некоторые думали, что мужчина не выдержал напряженного периода.

Но Максакова* выдвинула свою версию. По ее словам, отец ребенка был холоден к Анне. Поэтому долго такой брак не продлился. А вот нынешний муж с помощью такого союза добился больших высот.

Ранее Мария Максакова* сцепилась с Бабкиной, назвав ее кентавром и разносчицей инфекционных заболеваний.

*признана иноагентом на территории РФ