Мария Максакова* о Бабкиной: «У этого кентавра отсутствует голос и слух»
Мария Максакова* сцепилась с Бабкиной, назвав ее кентавром и разносчицей инфекционных заболеваний.
Оперная певица Мария Максакова* (признана иноагентом в РФ) нашла новое увлечение — комментировать звезд российского шоу-бизнеса в своем шоу в интернет-пространстве. То Ларису Долину назвала мумией, то Полину Гагарину — доской, теперь под разнос попала и Надежда Бабкина.
В новом выпуске шоу Максакова* заявила, что у Бабкиной слабые вокальные данные. Именно поэтому она поет в окружении хора.
«У этого кентавра отсутствует как голос, так и слух», — отметила Мария.
Максакова* также выяснила, что у певицы есть много заболеваний. Она вспомнила случай, когда Бабкина пришла в передачу «Модный приговор» с коронавирусной инфекцией. После этого Васильев и Хромченко лежали с заболеванием в тяжелом состоянии.
«Она находится на какой-то постоянной гормональной терапии и является разносчицей инфекционных заболеваний», — заключила знаменитость.
Ранее мы писали, что Надежда Бабкина высказалась о романе с Сергеем Рябовым.
*признана иноагентом в РФ