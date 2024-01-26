Рязанов был бы в шоке: Борис Галкин назвал бессовестным поведение Барбары Брыльской

Польская актриса Барбара Брыльска обрела славу после роли учительницы русского языка и литературы Надежды Шевелёвой в знаменитом советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако сегодня она допускает нелестные высказывания в адрес народа, который ее полюбил.

Заслуженный артист РФ Борис Галкин рассказал, что воспринимает как личное оскорбление поведение актеров из бывших стран СССР и союзных республик, которые прославились в России, а теперь активно критикуют страну.

Артист не понимает коллег по кино, называющих поведение 82-летней Брыльской «странным». Он отмечает, что эти выражения слишком нейтральны.

«Это бессовестно! Что значит „странно“? Это нагло, мерзко. Это значит, деньги для неё не пахнут», — цитирует его aif.ru.

Галкин отметил, что знаменитый фильм принес актрисе не только славу, но и большие заработки. За съемки двухсерийной картины Брыльска получила в то время две тысячи рублей, тогда как зарплата простых советских граждан была 120−130 рублей.

После актриса приезжала в Россию с творческими вечерами. Она была не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других регионах страны. В 2007 году Брыльска снялась за большие деньги в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» режиссёра Тимура Бекмамбетова.

Ранее Борис Галкин высказался о поведении Козловского и Ахеджаковой.