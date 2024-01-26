«Пусть трещат, сколько хотят»: Борис Галкин высказался о поведении Козловского и Ахеджаковой

Актер Борис Галкин высказался о поведении коллег Данилы Козловского и Лии Ахеджаковой. Он отметил, что не разделяет их взглядов. При этом он считает, что они могут «трещать, сколько хотят».

Звезда «Охоты на Вервольфа» является ярым патриотом, что не скрывает. Он довольно часто общается со СМИ и дает интервью, в которых осуждает знаменитостей с иной политической позиции. Недавно Галкин побеседовал с aif.ru и порассуждал на тему поведения некоторых коллег. Так, он подчеркнул, что ему уже надоели артисты, которые только и делают, что критикуют события, происходящие в мире. Например, Данила Козловский, Мария Миронова.

«Пусть трещат, сколько хотят, вот ей богу. Они мне так все надоели, что у меня просто сил никаких нет. Это все детский лепет на лужайке с точки зрения каких-то своих мозговых заморочек», - поделился Борис Сергеевич.

По мнению актера, такие вот звезды, которые только говорят, - не опасны. Другое дело те, кто отправляет деньги другой стране, как Лия Ахеджакова. Их Галкин никогда не сможет простить.

Ранее Борис Галкин прокомментировал конфликт Никиты Михалкова и дочери Эльдара Рязанова.