«Рядом может оказаться кто-то помоложе»: чем рискует Владимир Пресняков, не посещая вечеринки вместе с супругой

Певец Владимир Пресняков сильно рискует, не сопровождая жену, Наталью Подольскую, на светские мероприятия и когда не ездит с ней отдыхать. Таким мнение с Telegram-каналом «Свита короля» поделился знакомый артиста.

Как отметил источник, Владимир не очень любит «тусовки» и является домоседом. Поэтому его спутницу жизни не раз замечали на вечеринках без звездного супруга. По словам инсайдера, этим пользуются другие мужчины, пытаясь завоевать ее внимание, а сама Подольская кокетничает в ответ.

«Это понятно. Любой женщине приятно внимание со стороны противоположного пола. Но ведь когда-то может рядом оказаться кто-то помоложе и интереснее Володи», — предположил знакомый музыканта.

Владимир и Наталья состоят в браке с 2010 года. У пары двое сыновей — Артемий и Иван. В 2025 году супруги решили повторно сыграть свадьбу в честь 20-летия со дня знакомства. Торжественное мероприятие состоялось 5 июля.

