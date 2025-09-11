«Мы не общаемся»: Наталья Подольская ответила, как относится к Кристине Орбакайте

Певица Наталья Подольская откровенно призналась, что не поддерживает никаких отношений с коллегой по сцене Кристиной Орбакайте. При этом она хорошо общается с первенцем артистки Никитой Пресняковым.

«Мы не общаемся. Но я уважаю ее, она же мама Никиты»,— призналась певица в интервью mk.ru.

Наталья подчеркнула, что первенец Орбакайте и ее мужа Владимира Преснякова стал идеальным старшим братом для ее сыновей Артемия и Ивана. О том, почему не сложилось дружбы с Орбакайте, Подольская говорить не стала.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились 5 июня 2010 года. С Орбакайте исполнитель хита «Замок из дождя» состоял в фактическом браке с 1986 по 1997 год, у них есть общий сын Никита.

