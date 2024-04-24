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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 апреля 2024, 21:46
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Рядом его мама: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сошлись после расставания

Гарик Харламов и Ковальчук держались за руки на премьере в присутствии матери.
Рядом его мама: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сошлись после расставания

© Starface.ru

Юморист и шоумен Гарик Харламов появился на премьере фильма «Шпион на всю голову» с Катериной Ковальчук. Они держались за руки в присутствии матери и втроем позировали фотографам.

О воссоединении пары сообщил сайт Woman.ru.

Зимой Ковальчук и Харламов расставались. Причину разрыва они не сообщали.

В фильме, на котором появилась пара, Харламов озвучил главного героя, роль которого исполнил Кевин Спейси. Влюбленные не скрывали чувств, рядом была мама юмориста.

Говоря о знакомстве с Катериной, Гарик вспомнил, что их сблизил проект «Гусар», в котором он играл гусара, а актриса - внучку. По его словам, на площадке сблизились не только они.

Ранее Харламов пошутил про выходки актера Никиты Кологривого, получившего семь суток ареста. Шоумен поинтересовался у актера Славы Копейкина, «почему чокнулся только один?»

Источник фото:Starface.ru
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Катерина Ковальчук
Гарик Харламов
мать
расставание