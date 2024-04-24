Рядом его мама: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сошлись после расставания
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Юморист и шоумен Гарик Харламов появился на премьере фильма «Шпион на всю голову» с Катериной Ковальчук. Они держались за руки в присутствии матери и втроем позировали фотографам.
О воссоединении пары сообщил сайт Woman.ru.
Зимой Ковальчук и Харламов расставались. Причину разрыва они не сообщали.
В фильме, на котором появилась пара, Харламов озвучил главного героя, роль которого исполнил Кевин Спейси. Влюбленные не скрывали чувств, рядом была мама юмориста.
Говоря о знакомстве с Катериной, Гарик вспомнил, что их сблизил проект «Гусар», в котором он играл гусара, а актриса - внучку. По его словам, на площадке сблизились не только они.
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