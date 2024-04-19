«Почему чокнулся только один?»: Гарик Харламов пошутил про недавние выходки Никиты Кологривого

Шоумен Гарик Харламов в очередном выпуске Comedy Club пошутил про актера Никиту Кологривого, который получил семь суток ареста за выходки в ресторане.

Фрагмент шоу опубликовал StarHit в своем Telegram-канале.

Харламов обратился к актеру Славе Копейкину и поинтересовался: «Как изменилась жизнь после сериала «Слово пацана». Почему чокнулся только один?»

«Это только начало», - ответил Копейкин.

В марте Кологривый в состоянии алкогольного опьянения стал приставать к девушке в ресторане Новосибирска. Потом актер укусил ее. По статье о мелком хулиганстве ему назначили семь суток ареста.

Актер Марат Башаров, высказываясь о дебоше Кологривого, заявил, что у того «звездная болезнь». Он рассказал, что все артисты проходят через «огонь, воду и медные трубы», однако не все выдерживают испытания. Также актер заявил, что за подобные поступки, который совершил Кологривый, следует наказывать. Башаров вспомнил, что его «жизнь наказала»: актер лишился работы, его перестали снимать. Это «серьезный удар», отметил артист.