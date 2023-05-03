«Рвется на свободу»: Лев Лещенко рассказал о таланте жены и совместной жизни

Певец Лев Лещенко уже 45 лет счастлив в браке со своей супругой Ириной Павловной. При этом у артиста миллионы поклонниц, но он верен избраннице. О секретах взаимоотношений с женой он рассказал в интервью «Леди Mail.ru».

Звезда эстрады признался, что в браке нужно уважать друг друга, быть заинтересованным во второй половинке, и внимательно относиться друг к другу. Но при этом нужно уметь оставлять человеку личное пространство.

«Чтобы у каждого была территория, куда второй не ходок. Стараться приятное друг другу делать. И, что еще важно, каждый должен быть занят своим делом», — поделился исполнитель.

Лев Валерьянович отметил, что его супруга – талантливая женщина. Оказывается, Ирина Павловна отлично пишет и радует своим творчеством мужа.

«Буквально час назад прислала мне эссе про цветок в горшочке, который рвется на свободу. Говорю ей: «Ир, ты пишешь как Кафка», — рассказал певец.

Напомним, что Лещенко был женат дважды. Первой супругой артиста стала Алла Абдалова, они были вместе десять лет. В 1978 году артист связал себя узами брака с Ириной Багудиной. Возлюбленные так и не завели детей. Год назад в СМИ разразился скандал, когда появилась информация о внебрачной дочери знаменитости. Но Лев Валерьянович опроверг слухи.

Ранее мы писали о том, как 81-летний Лев Лещенко пофлиртовал с замужней Наташей Королевой. Дело в том, что в распоряжение Telegram-канала «Светские хроники» попало очень интересное видео. На нем артистку нежно обнимает за плечи и целует в шею 81-летний мужчина. Речь идет про Льва Лещенко. Исполнительница хита «Маленькая страна» не скрывает, что внимание музыканта ей очень приятно. К слову, и сам Лещенко ничего не имел против флирта с 49-летней артисткой.