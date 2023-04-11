Обнял за плечи и поцеловал в шею: заигрывающую Наташу Королеву засняли с 81-летним мужчиной
Обнял за плечи и поцеловал: флиртующих Наташу Королеву и Льва Лещенко засняли на камеру.
Фото: Starface.ru
Наташа Королева и Тарзан считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже долгое время вместе и даже успели стать счастливыми родителями. Несмотря на это, журналисты продолжают приписывать им развод и многочисленные измены со стороны мужчины. Знаменитости стараются никак не реагировать на эти домыслы и не давать новый повод для обсуждений. Однако на днях Королева самостоятельно спровоцировала разговоры по поводу ее брака.
Дело в том, что в распоряжение Telegram-канала «Светские хроники» попало очень интересное видео. На нем артистку нежно обнимает за плечи и целует в шею 81-летний мужчина. Речь идет про Льва Лещенко. Исполнительница хита «Маленькая страна» не скрывает, что внимание музыканта ей очень приятно.
«Лев Валерьянович, красавчик!» — с улыбкой на лице произнесла певица.
К слову, и сам Лещенко ничего не имел против флирта с 49-летней артисткой.
Посмотрев этот ролик, многие пользователи Сети задались вопросом, как супруг Королевой отреагирует на ее поведение. Однако на данный момент ни Наташа, ни Тарзан никак не комментировали ситуацию.
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