«Рвало 15 часов подряд»: Кристине Асмус провели сложную операцию
Кристине Асмус сделали операцию на левой стопе и вставили титановую пластину.
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Актриса Кристина Асмус сообщила, что неделю назад перенесла «непростую» операцию на левой стопе. Ей вставили титановую пластину и 5 винтов.
Подробностями Асмус поделилась в соцсетях.
Самыми тяжелыми оказались два дня после операции.
«Рвало 15 часов подряд, температура под 40, и это плюсом к отходняку после анестезии, адовой боли в ноге, отсутствию чувствительности, уколам в живот, невозможности заснуть даже на 20 минут…», - поделилась звезда.
После хирургического вмешательства Асмус питалась капельницами. Актриса поблагодарила любимого человека и друзей, а также врачей и персонал клиники. Она призналась, что это были «невыносимо трудные дни». Тем не менее ее поставили на ноги за три дня, пусть и на костыли.
«В общем, как я выжила, будем знать только мы с врачом», — заключила знаменитость.
Ранее она сообщила, что сломала ногу на съемках в Выборге. Актриса неудачно приземлилась после прыжка, так что «хруст был на весь Выборг». Асмус поехала в больницу, доиграв сцену. К врачам она прибыла с отекшей стопой синего цвета. После осмотра врачи настояли на операции.