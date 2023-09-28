«Без операции никак»: Кристина Асмус попала в больницу
Актриса Кристина Асмус сломала ногу со сложным смещением на съемках в Выборге.
© Tarakanov Vadim/East News
Актриса Кристина Асмус пожаловалась поклонникам в социальных сетях на серьезную травму. Оказалось, что на съемках в Выборге она сломала ногу, причем со сложным смещением, так что теперь ей предстоит операция.
Как отметила звезда «Текста», стабильно раз в сезон она ходит на костылях. Два года подряд у нее были проблемы со связками, а теперь она заработала перелом. Все произошло за кадром. По словам Кристины, она неудачно приземлилась на ногу после высокого прыжка. «Хруст был на весь Выборг», - призналась Асмус.
Когда съемочная группа узнала о несчастье, приключившемся с актрисой, то все были уверены, что она не сможет продолжать работать. Однако Кристина доказала обратное. Она доиграла свой крупный план, а затем поехала в больницу.
«А дальше все как в туманце – большая синяя стопа, рентген, гипс и слова нескольких независимых врачей, что без операции никак…» - рассказала артистка.
Впрочем, Кристина не отчаивается. Она уверена, что в скором времени поправится и сможет вернуться к работе.
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