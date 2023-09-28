«Без операции никак»: Кристина Асмус попала в больницу

Актриса Кристина Асмус пожаловалась поклонникам в социальных сетях на серьезную травму. Оказалось, что на съемках в Выборге она сломала ногу, причем со сложным смещением, так что теперь ей предстоит операция.

Как отметила звезда «Текста», стабильно раз в сезон она ходит на костылях. Два года подряд у нее были проблемы со связками, а теперь она заработала перелом. Все произошло за кадром. По словам Кристины, она неудачно приземлилась на ногу после высокого прыжка. «Хруст был на весь Выборг», - призналась Асмус.

Когда съемочная группа узнала о несчастье, приключившемся с актрисой, то все были уверены, что она не сможет продолжать работать. Однако Кристина доказала обратное. Она доиграла свой крупный план, а затем поехала в больницу.

«А дальше все как в туманце – большая синяя стопа, рентген, гипс и слова нескольких независимых врачей, что без операции никак…» - рассказала артистка.