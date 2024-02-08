«Рвала и метала»: продюсер Лавров рассказал о выходке Пугачевой на концерте в Подмосковье

Певица Алла Пугачева отличалась скандальным и скверным характером. При этом артистка, по его словам, была отходчивой и могла быстро взять себя в руки. Об этом заявил продюсер Сергей Лавров.

«У Пугачевой всегда был скверный, очень сложный характер. Она легко срывалась, могла устроить скандал из ничего», — цитирует его NEWS.ru.

Лавров организовывал концерт Примадонны в ДК в Зеленограде. В прессе про певицы написали статью с заголовком «Пугачева докатилась до Подмосковья» — якобы артистка находится в финансовом кризисе и вынуждена ездить по Домам культуры с провалившимися полами.

«Я видел, как она рвала и метала, когда прочитала статью перед концертом», — вспомнил Лавров.

Но артистка все-таки была отходчивой. На концерте в Зеленограде она успокоилась, взяла себя в руки перед выступлением и заявила зрителям, что до них «невозможно докатиться», на них можно только «подняться».

Продюсер добавил, что поведение Пугачевой — это «цветочки», а «ягодки» — это современные артисты. Он привел в пример ругань Ксении Собчак и Сергея Шнурова в социальных сетях.

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