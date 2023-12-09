Моложе на 19 лет: продюсер Сергей Лавров рассказал, какую певицу избегала Алла Пугачева

Королева отечественной эстрады Алла Пугачева избегала свою коллегу по цеху певицу Валерию. Об этом заявил продюсер Сергей Лавров. В беседе с журналистами Пятого канала он объяснил, что стало причиной этого.

Так, по словам Лаврова, Примадонна диктовала свои условия участия в некоторых шоу. Например, она несколько раз заявляла, что не будет сниматься в телепроекте «Фабрика звезда», если там появится певица Валерия.

Все дело в том, что Пугачева видела конкуренцию в лице народной артистки РФ как для себя, так и для своей дочери Кристины Орбакайте. Валерия в то время, будучи моложе Примадонны на 19 лет, уже собирала целые дворцы спорта.

По словам продюсера, молодая исполнительницы тогда была как SHAMAN сейчас. Хватало одной афиши, чтобы на ее концерт пришли тысячи людей.

Ранее стало известно, почему Алла Пугачева уехала из России. Об этом рассказала подруга и портниха певицы Любовь Аксенова.