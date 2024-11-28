Актриса Наталья Андрейченко ответила людям, недовольным ее возвращением в Россию

68-летняя актриса Наталья Андрейченко призналась, что бы сказала людям, недовольным ее возвращением в Россию. Ответ содержится в книге «Откровение».

По словам актрисы, там есть часть, которую в издательстве назвали «Предисловие». В ее варианте она называлась «Почему так?»

«В конце этой части выделенным шрифтом написано: «Да, я — русская, я этим горжусь, и этот титул у меня никто отнять не сможет. С любовью. Наташа». В этой книге заложено очень много любви. По-моему, я ответила всем людям, особенно тем, кто мне не рад», - сказала Андрейченко в интервью WomanHit.ru.

Также в разговоре актриса затронула тему развода со вторым мужем – австрийским актером и кинорежиссером Максимилианом Шеллом.

«Макс ведь сам ушел, хотя принято считать, что это я его оставила. Но это не так!» - призналась Андрейченко.

Она отметила: не думала, что муж «будет так эгоистичен и готов на все». К тому же на тот момент у него были проблемы со здоровьем – это делало мужчину более нервным и «не давало адекватно воспринимать реальность», подчеркнула Андрейченко.

Ранее актриса на презентации своей автобиографии рассказала, что первый муж находился с любовницей, пока она рожала.