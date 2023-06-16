«Русский народ любит грустить»: Григорьев-Аполлонов объяснил популярность песен о неразделенной любви

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов объяснил, почему большинство песен группы «Иванушки International» о неразделенной любви. По мнению исполнителя, все дело в установках людей.

«Если прослушать наши песни заново, то большинство из них именно о неразделенной любви… Русский народ любит грустить, об этом мы, собственно, всегда и поем», - сказал певец сайту kp.ru.

Он отметил, что даже в танцевальных песнях коллектива заложен грустный смысл. «Иванушки» по сей день продолжают петь о грустном, «кося под позитив», выразился Григорьев-Аполлонов.

На вопрос, считает ли себя исполнитель счастливым человеком, он ответил, что не всегда. Бывают дни, когда певец чувствует себя «глубоко несчастным».

Главное, считает музыкант, чтобы счастливых дней было больше.

Говоря о мечтах, певец заявил, что не относится к мечтателям. К своему возрасту Григорьеву-Аполлонову «все удалось – даже то, о чем не мечтал». Он рассказал, что имеет двух «прекрасных детей» и двух «бывших жен-подруг».

Еще в мае мы писали, что Григорьев-Аполлонов напугал фанатов внешним видом. Он заметно прибавил в весе и обрюзг. Фанаты заподозрили у музыканта проблемы со здоровьем.