Русские возвращаются в мир Голливуда: Эмир Кустурица рассказал, что значит номинирование Юры Борисова на «Оскар»

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица прокомментировал номинацию на «Оскар» российского актера Юры Борисова. По его словам, вместе со звездой фильма «Анора» русские возвращаются в Голливуд.

Кустурица в беседе с РЕН ТВ заявил, что не видел ни одного фильма, с которым бы Борисов справился плохо. Все дело, по мнению режиссера, в том, какой Юрий человек.

Режиссер назвал Борисова милым и субтильным. Он, как и лучшие актеры, способен выполнить любую задачу на площадке.

«Это очень важно для русских, что они опять будут в этом мире Голливуда. Я думаю, что он (Юра Борисов — прим.ред.) субтильный, такой милый человек, как самые лучшие актеры в мире, может играть все, и каждая роль будет хорошей», — поделился мнением режиссер.

Ранее бабушка Юры Борисова заявила, что внук с детства мечтал стать знаменитым актером. Будучи мальчиком он принимал участие в спектаклях, которые ставили дети на даче.