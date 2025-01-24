«Называла "артист фигов", но он не обижался»: бабушка Юры Борисова рассказала о номинированном на Оскар внуке

Российского актера Юру Борисова номинировали на престижную кинонаграду «Оскар». Он прошел большой путь, чтобы достичь мирового признания. Все началось еще в детстве, рассказала журналистам Kp.ru бабушка знаменитости.

По ее словам, Юра проводил лето на даче, где его сверстники разыгрывали спектакли. Борисов тоже принимал в них участие. Посмотреть на ребят приходили взрослые. Увиденное, приносило им искреннее удовольствие.

«Честно говоря, когда он объявлял мне, что идет на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства „артист фигов“. Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается», — рассказала женщина.

Также бабушка сказала про внука, который стал знаменит на весь мир, что он ведет себя как простой человек. Однажды один известный артист, по словам женщины, назвал Юрия самым непритязательным в этой профессии.

Ранее Юра Борисов заявил, что ему сложно осознать номинацию на премию «Оскар». Также он поблагодарил всех за поддержку.