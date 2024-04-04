«Мразь»: Оскар Кучера прошелся по уехавшей из России Лазаревой*

Известный актер Оскар Кучера поделился мнением о телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана в РФ иностранным агентом), которая испытывает радость из-за атак украинских беспилотников на российские города. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По словам артиста, он находился в хороших дружеских отношениях с Лазаревой* более 20 лет. При этом Кучера признался, что не ожидал подобного поведения от бывшей коллеги.

«Что же случается с людьми. Где та грань, которая превращает их в нелюдей. Таня! Ты же ненавидела Путина и правительство, а БПЛА бьют по простым твоим соотечественникам. Ты мразь, Таня, ты просто конченая мразь, ничем не отличающаяся от фашистов», - написал актер.

Шоумен подчеркнул, что разочарован нынешней позицией экс-ведущей шоу «О.С.П.-студия».

Напомним, Татьяна Лазарева* после начала СВО улетела вместе с дочерьми в Испанию. Недавно знаменитость призналась, что всякий раз, когда появляется информация об атаке украинским беспилотником на российские города, в глубине души она радуется.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что Лазаревой* грозит до 8 лет лишения свободы за пропаганду терроризма.

*(признана в РФ иностранным агентом)