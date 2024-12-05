Русская жена олигарха Зияда Манасира Виктория родила пятого ребенка в 43 года

Жена олигарха Зияда Манасира Виктория стала мамой в пятый раз. Ребенка она родила в 43 года и до последнего скрывала свою беременность.

В личном блоге россиянка опубликовала видео, на котором показала себя в роддоме. Она лежала и смотрела на новорожденного малыша. Предположительно, ей сделали кесарево сечение.

«Совершилось!» - написала в Сети многодетная мама.

Пока Виктория не раскрыла пол ребенка и его имя. Также она не стала рассказывать подробности родов.

Отметим, что у женщины в приоритете всегда была семья. Она делилась, что старается посвящать всю себя детям. Также для нее важно, чтобы они контактировали со всеми национальностями, разными культурами, так как их папа араб, а мама русская.

К слову, долгое время Виктория не верила в то, что в принципе будет мамой. Врачи пугали ее, что у нее может быть детей. Однако женщина не отчаивалась, и в итоге смогла родить аж пять раз.

Ранее невестка певицы Валерии раскрыла подробности второй беременности.