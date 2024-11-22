Известны дата родов и срок: невестка Валерии раскрыла подробности беременности

Невестка певицы Валерии назвала предполагаемую дату родов и срок беременности. Жена сына артистки Арсения Шульгина Лиана не так давно рассекретила «интересное положение», а теперь делится своим счастьем от ожидания малыша.

Девушка несколько месяцев скрывала беременность, а сообщила об этом на прошлой неделе. Чтобы объявить о ребенке, она вместе с мужем снялась в романтичном видео на пляже. Лиана позировала в обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Девушка сообщила, что сейчас находится на 18-й неделе беременности. Врачи говорят, что малыш может появиться на свет в апреле 2025 года. Пол ребенка родители пока не знают, они хотят рассказать об этом на гендер-пати, куда пригласят друзей и родных.

Напомним, что у супругов есть дочь Селин. Малышка родилась в начале 2021 года. Арсений и Лиана еще давно говорили о том, что не собирается останавливаться на одном ребенке, и хотели бы иметь многодетную семью.

Единственное, из-за чего сейчас переживает супруга звездного наследника – что сильно поправится. Она рассказала, что у нее повысился аппетит.

Ранее мы писали о том, что беременная Лиза Моряк рассказала о планах. Актриса хочет узнать пол малыша на гендер-пати вместе с мужем Андреасяном.