«Русская ракета» пропала с радаров: фигуристка Трусова исчезла после новости о расставании с Кондратюком

Тревожное сообщение о карьере юной звезды фигурного катания Александры Трусовой пришло после слухов о ее расставании с Марком Кондратюком. Оказалось, что спортсменка по какой-то причине перестала посещать тренировки, пишет РИА Новости.

Пару лет назад фигуристка была одной из самых перспективных звезд в стране. На Олимпийских играх в прошлом году Трусова стала козырем сборной России со своими четверными прыжками. Способности спортсменки помогли ей исполнить заветную мечту. Так, Трусова смогла, казалось бы, невозможное и сделала пять четверных прыжков. Но в то же время этот триумф не позволил ей добиться самого главного — золой медали ОИ. «Русской ракете» пришлось довольствоваться лишь вторым местом, тогда как ее соотечественница Анна Щербакова стала номером один.

После Игр для Трусовой наступил непростой период, в котором ей помог коллега Марк Кондратюк. У фигуристов завязался роман. Сначала пара скрывала отношения, и фанаты могли только догадываться. Однако через некоторое время спортсмены официально подтвердили связь. Существуют слухи, что история любви Саши и Марка может оказаться пиаром, но поклонники фигуристов все равно переживают за отношения кумиров.

И неспроста, ведь в Сети стала распространяться информацию о расставании пары. Подкрепляется это тем, что Трусова перестала выходить на связь, а 30 августа стало известно, что «Русская ракета» вовсе больше не посещает регулярные тренировки. Саша занималась у тренера Светланы Соколовской, у которой под крылом также находится Кондратюк. Других объяснений странного поведения Трусовой, помимо расставания, пока нет.

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