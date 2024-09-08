«Русская Ким Кардашьян» Bearwolf в два раза подняла цену на выступления после травли в Сети

Певица Валерия Bearwolf (настоящее имя Валерия Василевская), которую называют «русской Ким Кардашьян», после хейта в Сети повысила стоимость своих выступлений в два раза. Артистка готова исполнить восемь треков за 600 тыс. рублей.

27-летняя Валерия прославилась в Сети, благодаря своим пышным формам. Недавно девушка записала трек GODZILLA, который стал вирусным в TikTok. Подросткам понравилась композиция, но аудитория постарше раскритиковала певицу за однотипные слова в песне.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Валерия выпустила новый трек «Один в поле воин», вызвавший еще большую волну хейта. Воспользовавшись вниманием к себе, артистка подняла стоимость за свой корпоратив с 350 тыс. рублей до 600 тыс. рублей.

В райдере у певицы среди требований числится: два номера, как минимум в четырехзвездочной гостинице. У гримерки артистка просит поставить охрану, а внутри разместить четыре бутылки диетической колы, фруктовую, мясную и сырную нарезки, четыре литра воды и желательно кальян.

Валерия Василевская родом из Владивостока. Девушка утверждает, что ее привлекательная фигура — результат постоянных занятий в фитнес-зале.

Ранее стало известно о требованиях в райдере популярного в 90-х певца Кая Метова.