До 30 телохранителей и миллион рублей: раскрыт райдер популярного в 90-х певца Кая Метова

Певец Кай Метов был на пике популярности в 90-х годах. Сейчас он редко появляется в телевизионных шоу, однако активно продолжает гастролировать по России.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в райдере артиста есть пункт с требованием предоставить ему 30 телохранителей. При этом само выступление обойдется заказчику всего в миллион рублей.

Согласно райдеру, Кай Метов с удовольствием даст интервью в прямом радиоэфире, однако фото и видеосъемку исполнителя хита Position №2 необходимо согласовывать заранее.

В райдере также отмечается, что для частной вечеринки артисту достаточно двух охранников, во время выступления в цирке Метову необходимо уже 10 телохранителей, а если вдруг наберется стадион — тогда от 20 до 30 человек.

В еде Кай Метов оказался неприхотлив. Ему достаточно овощной и хлебной нарезок, фруктов и трех видов сока. При этом никакого алкоголя.

Ранее Кай Метов рассказал, что ежемесячно получает около 10 тысяч долларов за песню Маши Распутиной и Филиппа Киркорова «Роза чайная», автором которой является. Однако снять деньги с зарубежных стриминговых сайтов он не может из-за санкций.