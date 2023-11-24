«Русская Барби» Таня Тузова заплатила Хайдарову 4 млн за неудачную пластику

«Русская Барби» Таня Тузова заплатила хирургу Тимуру Хайдарову 4 млн за неудачную пластику. Об этом стало известно из эфира шоу «Алена, блин!».

Тузова стремится быть похожей на куклу Барби. Ради этого она увеличила грудь на 2 размера и сделала липосакцию. По словам Тани, за пандемию она набрала лишний вес. Чтобы от него избавиться и приблизиться к своему идеалу, Тузова обратилась за помощью к Хайдарову.

«Русская Барби» сообщила, что за 3 минуты консультации она заплатила 10 тысяч. Хирург пообещал, что решит ее проблему. Вот почему она без сомнений записалась к нему на операцию. При этом ей пришлось заплатить за манипуляцию в два раза больше. Это — условие Хайдарова на проведение операции без очереди. По словам Тани, ее расстроила обозначенная сумма.

«Я решила, что за такие деньги должно быть все идеально», — высказалась Тузова.

Однако ожидания знаменитости не были оправданы. Таня не только не похудела, но и осознала, что ее «развели на деньги».

«Он сказал, что я начну постепенно худеть, что это такая липосакция. Через несколько дней я встала на весы, и мой вес оказался больше, чем до операции», — пожаловалась «русская Барби».

Ранее сообщалось о том, что хирург Тимур Хайдаров сделал новую операцию недовольной пациентке. Подробности смотрите в этой статье.