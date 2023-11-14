Хирург Тимур Хайдаров сделал новую операцию недовольной пациентке

Пластический хирург Тимур Хайдаров сделал операцию недовольной пациентке, которая называла себя его «непримиримым врагом». Девушка по имени Людмила, ставшая жертвой некачественной процедуры, вела скандальный Telegram-канал, в котором публиковала компрометирующие врача факты.

«Нужно заметить, что Людмила принесла извинения семье доктора. Тимур Хайдаров созвал консилиум. Операция была назначена в кратчайшие сроки и прошла в минувшую субботу», - сказал Kp.ru представитель хирурга.

Он подчеркнул, что пациентка осталась довольна и даже записала видеозапись с благодарностью.

Во время операции по коррекции груди Хайдарову ассистировал доктор Иван Магдалина. За проведенное хирургическое вмешательство с пациентки не взяли ни копейки. Хайдаров неоднократно заявлял, что готов бесплатно помочь всем недовольным пациенткам, если они к нему обратятся.

«Это называется цивилизационным подходом к решению вопроса. Без адвокатов, медиаций и прочих моментов, которые только несут дополнительные затраты и моральные, и материальные», —подчеркнула супруга медика Светлана Сильваши.

Несколько месяцев назад врача обвинили в халатном отношении к пациенткам — неудовлетворительным результатом после пластических операций поделились певицы Любовь Успенская и Слава. После этого к ним присоединились обычные женщины, которые тоже остались недовольны результатами хирургического вмешательства.

Ранее мы писали, что пластический хирург Тимур Хайдаров после скандала с недовольными пациентами заявил, что его новым клиентом стала «крупная заграничная звезда». При этом доктор отказался назвать имя известного за рубежом человека, прибегнувшего к его услугам.