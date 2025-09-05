«Русофоб и наркоман»: отец солистов «Братьев Гримм» назвал причину распада группы

Популярная в нулевых группа «Братья Гримм» распалась в 2009 году. За внешним успехом в дуэте нередко возникали творческие и личные разногласия. Недавно один из близнецов Константин попросил не ассоциировать его с братом Борисом. Отец музыкантов Вениамин Борисович рассказал, что удивлен заявлением сына.

Накануне Константин обвинил Бориса в русофобии и наркомании* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность): «Боря русофоб и наркоман, живущий в Грузии», — говорил певец. Его директор рассказал, что музыкант по этой причине перестал общаться с братом еще в 2009 году.

Отец артистов отметил, что сыновья очень не любят, когда без их ведома родственники общаются с прессой. Но высказывания Константина о брате удивили мужчину.

«Но я, честно говоря, удивлен новостью о том, что Костя нелестно отзывается о брате. Не думаю, что он мог столько всего про него наговорить», — приводит слова Вениамина Бурдаева Kp.ru.

Как пояснил отец близнецов, группа распалась не из-за личной неприязни, а из-за разных характеров Бориса и Константина: взгляды артистов расходятся и в музыкальном стиле, и в подходе к творчеству, уточнил он.

Родитель звезд нулевых добавил, что оба сына наверняка останутся в музыке — без этого они не представляют свою жизнь. Он также рассказал, что Борис регулярно приезжает в Россию из Грузии.

