«Мы уже ненавидели друг друга»: Влад Топалов рассказал, почему распался дуэт с Сергеем Лазаревым Smash!!

Певец Влад Топалов поделился воспоминаниями о работе в группе Smash!! и признался, из-за чего распался дуэт с Сергеем Лазаревым в интервью доктору Василию Шурову на его YouTube-канале.

Артист признался, что в 16—17 лет, когда они с Сергеем Лазаревым стали популярны на всю страну, он пережил звездную болезнь. Однако, по словам певца, он не помнит, было ли подобное у его коллеги по дуэту.

По словам Влада Топалова, их дуэт с Сергеем Лазаревым, пользующийся необычайной популярностью в нулевые, держался на дружбе и близком контакте. Поэтому группа распалась, когда артисты перестали общаться.

«Мы только здоровались, отрабатывали и каждый уходил в свою тусовку, где был востребованным. Мы стали меньше общаться и перестали дружить. И поэтому все развалилось, когда мы перестали общаться», — поделился Влад Топалов.

В какой-то момент артистов уже не держали вместе ни контракты, ни продюсер, ни угрозы.

«Мы уже ненавидели на тот момент друг друга. Ножами, конечно, не кололи, но были неприятны друг другу», — признался певец.

Кроме того, Влад Топалов откровенно признал свою вину в распаде группы. Также, по словам певца, у артистов были творческие разногласия.

«Я честно стал лениться, а Серега не понимал, зачем ему второй. Я хотел делать рок-музыку, а Серега — поп. У нас все было построено на дружеском союзе, но никто не определил правила игры», — рассказал Топалов.

В результате, по признанию певца, дуэт, который держался на дружбе, развалился, когда начались большие деньги и серьезные дела.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Лазарев заявил, что вкладывает всю прибыль с концертов в себя.