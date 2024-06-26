Руслан Нигматуллин удивил подписчиков, отправившись с молодой избранницей на лазерную эпиляцию

Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин удивил подписчиков, показав совместный выход с 22-летней избранницей Эвелиной Сынче на лазерную эпиляцию. Футболист ни на шаг не отпускает от себя возлюбленную.

О совместном посещении бьюти-процедур Нигматуллин рассказал в соцсетях.

«Сегодня мы с Эвелиной посещаем новую, современную студию лазерной эпиляции», - сообщил Нигматуллин в подписи к видео, как девушка заходит в салон.

Позже Руслан снял видео из кабинета и заявил, что находится на эпиляции. Футболист был накрыт тканью и ждал мастера.

«Как бы странно ни звучало, но мужчины тоже делаю эпиляцию», - отметил он.

Ранее Нигматуллин уколол жену, отвечая на комментарий в Сети. Напомним, супруги некоторое время назад объявили о разводе спустя 27 лет брака.