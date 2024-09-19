Руслан Нигматуллин развелся с женой и лишился квартир в Москве и Майами

Футболист Руслан Нигматуллин развелся с женой Еленой. Соответствующее решение сегодня принял суд. Вместе с разводом он лишился квартир в Москве и Майами.

Подробности узнал Telegram-канал Mash.

Решение о разводе принял мировой суд Преображенского района. Нигматуллин также сообщил источнику, что лишился квартир, так как жилье было оформлено на жену, которой он очень доверял.

Адвокат Нигматуллина отправил Елене досудебное приглашение – до завтрашнего дня она должна принять решение. В соглашении футболист предлагает вернуть ему 50% совместно нажитого имущества, в противном случае будет раздел.

Отмечается, что в Москве у футболиста была квартира стоимостью 120 млн рублей. В США жилье оценивается в 850 тыс. долларов. Оно находится по соседству с недвижимостью футболиста Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Нигматуллин состоит в отношениях с 22-летней девушкой. Инициатором развода после 27 лет брака был футболист.