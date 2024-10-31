Руслан Нигматуллин готовит заявление, чтобы в отношении бывшей жены возбудили уголовное дело

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин планирует писать заявление на бывшую жену. Он хочет, чтобы в отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нигматуллин уверен, что экс-супруга – мошенница и завладела двумя квартирами в Москве и Майами незаконно. Речь идет о недвижимости стоимостью 200 млн рублей. Футболист с мая этого года отправляет женщине официальные письма с предложением разделить совместно нажитое имущество. Он согласен вместо 50/50 отдать 65% имущества.

Однако бывшая супруга якобы игнорировала письма, а в итоге продала квартиру в Москве, выручив 125 млн рублей. Деньги оставила себе.

Адвокат спортсмена считает, что в ее действиях усматриваются признаки мошенничества. Когда суд арестовал счета, вместо миллионов там были 20 тыс. рублей

Суд развел Нигматуллина и его жену 19 сентября. Также сообщалось, что футболист лишился квартир – они были записаны на супругу, которой Руслан доверял.