Руслан Белый уехал в Турцию, где готовится стать отцом
Эмигрировавший в Турцию Руслан Белый готовится к рождению ребенка от новой возлюбленной.
Стендапер Руслан Белый ездил с сольниками по Израилю и Казахстану. Ходят слухи, что юморист теперь обосновался в Турции. А поводом стала беременность его возлюбленной.
Известно, что Руслан Белый тщательно скрывает свою личную жизнь. Звезде приписывали роман с Юлией Ахмедовой из Stand Up, но артист прокомментировал только их дружеские взаимоотношения.
Руслан не раз отмечал, что брак — серьёзное событие. К выбору избранницы надо подходить обдуманно, а именно должен нравиться характер.
Вероятно, комик встретил свою любовь. Поговаривают, что он решил взять творческую паузу и уделять больше времени семье.
Ранее мы писали, что двухлетний ребенок разгрыз градусник.