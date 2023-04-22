Руслан Белый уехал в Турцию, где готовится стать отцом

Стендапер Руслан Белый ездил с сольниками по Израилю и Казахстану. Ходят слухи, что юморист теперь обосновался в Турции. А поводом стала беременность его возлюбленной.

Известно, что Руслан Белый тщательно скрывает свою личную жизнь. Звезде приписывали роман с Юлией Ахмедовой из Stand Up, но артист прокомментировал только их дружеские взаимоотношения.

Руслан не раз отмечал, что брак — серьёзное событие. К выбору избранницы надо подходить обдуманно, а именно должен нравиться характер.

Вероятно, комик встретил свою любовь. Поговаривают, что он решил взять творческую паузу и уделять больше времени семье.

Ранее мы писали, что двухлетний ребенок разгрыз градусник.