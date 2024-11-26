Руслан Белый* начал работать курьером в США

Известный юморист Руслан Белый* (признан в РФ иноагентом) побывал в роли доставщика еды в рамках снимавшегося в Лос-Анджелесе, запись которого опубликована на YouTube-канале STANDUP LA.

Комик рассказал, что посещал США всего два раза и каждый раз ловил себя на мысли, что Америка — «не его стайл». Бывший резидент шоу Comedy Club уточнил, что по американским городам ходит много сумасшедших, а еще ему не нравится архитектура там. В то же время юморист допустил, что изменит свое отношение к Америке, когда поближе познакомится со страной во время своих гастролей.

«Тут как в кино, но мне некомфортно. Не чувствую себя здесь уютно», — поделился артист.

Также Белый* вспомнил, что вместе с супругой собирался лететь в Америку на роды, однако семья решила поехать в Барселону.

«Потом неожиданно для себя узнали, что если ребенок рождается в Испании, то через год имеет право на паспорт», — заявил комик.

Напомним, Руслан Белый* покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой находился в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону.

Ранее уехавшая из России певица Лайма Вайкуле пожаловалась на проблемы с заработком.

*признан в РФ иноагентом