«Его потуги выглядят смешно»: актер из «9 роты» оценил угрозы Артура Смольянинова* в свой адрес

Судьбы актеров из фильма Федора Бондарчука «9 рота» сложились по-разному, и бывшие коллеги оказались по разные стороны. Сыгравший рядового Бекбулатова Сослан Фидаров вспомнил об угрозах исполнившего роль Лютого Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Год назад между ними произошел заочный разговор, в ходе которого уехавший из России артист выразил готовность стрелять в Фидарова.

По словам Сослана, он готов ответить на слова бывшего коллеги, но только при личной встрече, так как считает, что это будет по-мужски.

«Я не буду записывать видео на телефоне или делать что-то подобное. А давать ему оценку я не хочу. Я не понимаю, что он делает, его потуги выглядят смешно», - сказал Фидаров в беседе с aif.ru.

Актер подчеркнул, что «придурки, которые беспомощно поливают свою страну», ему неинтересны, и предложил забыть про Смольянинова* и подобных ему деятелях.

Напомним, Артур Смольянинов* сбежал из России и оставил своей престарелой матери невыплаченные кредиты. Женщина живет на одну пенсию. Кроме того, в Москве у актера остались несовершеннолетние дети от актрисы Дарьи Мельниковой, с которой он расстался.

Ранее Смольянинов* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом выразил желание тайно выступить перед ВСУ и получить украинский паспорт.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга