Руководствовался одним мотивом: Чернышев специально не стал объявлять сбор средств на лечение Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев несколько лет много работает ради лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Он отказался объявлять благотворительный сбор, и оказалось на то есть веская причина.

Чернышев намеренно не просил помощи у поклонников, как, например, делала семья певицы Жанны Фриске.

Специалист по пиару Алена Павлова рассказала, что такая ситуация – «палка о двух концах».

«Люди, помогая, хотят в ответ узнавать подробности», - сообщила эксперт.

Чернышев же не хотел делать из болезни Заворотнюк шоу. Поэтому фигурист справляется своими силами и продолжает зарабатывать на спасение жены.

Ранее таролог предсказала развод Чернышева и Заворотнюк. О судьбе актрисы карты ничего не сказали, а вот фигуристу расставание должно пойти на пользу.