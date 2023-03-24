Руководствовался одним мотивом: Чернышев специально не стал объявлять сбор средств на лечение Заворотнюк
Названа возможная причина, по которой Чернышев не объявил сбор средств на лечение Заворотнюк.
Фото: Starface.ru
Фигурист Петр Чернышев несколько лет много работает ради лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Он отказался объявлять благотворительный сбор, и оказалось на то есть веская причина.
Чернышев намеренно не просил помощи у поклонников, как, например, делала семья певицы Жанны Фриске.
Специалист по пиару Алена Павлова рассказала, что такая ситуация – «палка о двух концах».
«Люди, помогая, хотят в ответ узнавать подробности», - сообщила эксперт.
Чернышев же не хотел делать из болезни Заворотнюк шоу. Поэтому фигурист справляется своими силами и продолжает зарабатывать на спасение жены.
Ранее таролог предсказала развод Чернышева и Заворотнюк. О судьбе актрисы карты ничего не сказали, а вот фигуристу расставание должно пойти на пользу.