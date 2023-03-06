Дни совместной жизни сочтены: Петра Чернышева и Анастасию Заворотнюк готовят к разводу
Таролог предсказала развод Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк.
Фото: Freepik
Фигурист Петр Чернышев и актриса Анастасия Заворотнюк расстанутся – дни их совместной жизни сочтены. Об этом заявила таролог Айгуль Хуснетдинова.
«Все развалится», - сообщила она.
Как указали карты, расставание пойдет Чернышеву на пользу.
«В его будущем Заворотнюк нет. Новая жизнь начнется, встанет на ноги…», - сказала таролог о перспективах Чернышева.
О дальнейшей судьбе актрисы карты говорить отказались. Хуснетдинова добавила, что Заворотнюк нет в жизни спортсмена «ни сейчас, ни в будущем».
Между тем у супруга звезды «Моей прекрасной няни» «все будет нормально».
Напомним, Чернышев четыре года не отходит от жены, страдающей глиобластомой. Недавно он забрал супругу из клиники, где та находилась с сентября 2022 года. Лечением актрисы занимался ученый, создавший метод борьбы с онкологией путем выжигания раковых клеток радиацией.