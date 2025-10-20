Руководитель «Современника» Владимир Машков подал иск почти на 400 тысяч рублей

Актер Владимир Машков, который является руководителем театра «Современник», подал иск в суд на сумму почти 400 тысяч рублей. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, Машков отправил заявление в Арбитражный суд на общую сумму 392 тысячи 803 рубля. Представитель театра намерен судиться с организацией «Российское авторское общество». В иске сказано, что причиной является взыскание неосновательного обогащения.

Отмечается, что суд неоднократно переносил заседания. Сейчас ближайшее назначено на 1 декабря 2025 года.

Напомним, что «Современник» Владимир Машков возглавил летом 2025 года. После получения должности актер делился, что собирается продолжать заложенные в культурном учреждении традиции. Также он подчеркивал, что руководить театром для него — большая ответственность, в первую очередь перед Галиной Волчек и Олегом Ефремовым.

