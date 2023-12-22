«Руки-загребуки — его наиболее удачный хит»: Новиков высказался о творчестве Маликова

Певец Александр Новиков порассуждал на тему звезд в рекламных роликах и затронул своего коллегу Дмитрия Маликова, который с 2020 года практически является лицом известного маркетплейса. При этом, по словам Новикова, за эти годы он не выпустил ни одного хита, и все знаю его за «Руки-загребуки».

Уже много лет знаменитости снимаются в рекламных роликах, разрешают переделывать свои песни под тот или иной продукт, и за это получают немалые деньги. Не секрет, что подобная деятельность для некоторых является даже основным источником дохода. От подобных предложений не отказывается и Дмитрий Маликов. На протяжении трех лет зрители видят его по телевизору, сообщающем о распродажах. А это, как оказалось, понимают не все его коллеги.

По мнению Александра Новикова, Дмитрию следовало бы сосредоточиться на своем творчестве, а не на исполнении песен про товары из Интернета, так как пока его единственным хитом являются «Руки-загребуки».

«Сможете вспомнить хоть одну новую песню Димы Маликова? Вот и я не вспомню. За много-много лет „Руки-загребуки“ — его наиболее удачный хит», - поделился Новиков с «Аргументами недели».

Также певец подчеркнул, что ему в принципе не нравится тенденция, что артисты уходят в рекламу. Якобы все превратились в «массовиков-затейников». «Рекламные тексты, которые они исполняют, зачастую несут больше смысла, чем песни, которые они сочиняют и поют», - отметил Новиков.

Ранее Дмитрий Маликов рассказал, что проведет эту новогоднюю ночь вдали от дома.