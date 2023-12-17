Певец Дмитрий Маликов рассказал, что проведет эту Новогоднюю ночь вдали от дома

Дмитрий Маликов признался, что проведет эту Новогоднюю ночь вдали от дома, хотя обычно 31 декабря все близкие певца собираются за одним столом. Об этом сообщает Kp.ru.

Маликов отметил, что, в отличие от праздников, в обычные дни у его семьи редко получается собраться всем вместе.

«Старшая дочка Стеша уже взрослая, живет своей жизнью, а вот в детстве она очень ждала Деда Мороза, писала ему письма, однажды я даже пришел к ней в этом образе, и она меня не узнала», – поделился исполнитель.

В сказочного персонажа верит и младший сын артиста Марк. Он тоже пишет письма Деду Морозу.

Кроме того, Новый год является особенным праздником для семьи Маликова еще потому, что 1 января у его сестры Инны день рождения.

Однако на этот раз Дмитрию придется отказаться от некоторых традиций из-за работы.

«В эту Новогоднюю ночь я выступаю в Подмосковье и беру с собой супругу и сына. Организаторы постарались так, чтобы я мог и выступить, и встретить с семьей Новый год», – заявил артист.

Ранее мы писали, что прятавший лицо за черной повязкой Филипп Киркоров наконец-то ответил на слухи о пластике.