«Руки тряслись»: Жулин рассказал об испуге во время первого звонка Костомарова из больницы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что у него тряслись руки, когда ему в первый раз Костомаров позвонил из больницы.

«У меня руки тряслись. Я вижу — Рома Москва. Он у меня так записан еще с Америки. У меня рука начинает дрожать, потому что я понимаю: мы все молились, что только ни делали», — заявил Жулин в программе «На два слова».

По словам тренера, он готов взять фигуриста в свой штаб. Он добавил, что Костомарову удалось избежать депрессии, так как он работает с психологами.

Однако, 25 мая, Telegram-канал SHOT сообщил, что психологам пока не удается вывести спортсмена из состояния депрессии. Фигурист не может ее побороть, переживая из-за ампутаций.

Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией. СМИ пишут, что медикам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Ранее сообщалось, что из-за жуткого недуга Костомарову придется подождать с протезированием. Ампутированные конечности спортсмена до конца не зажили.

По данным источника, фигурист капризничает и не желает общаться с психологом, хотя специалист приходит каждый день. Костомаров настаивает, что справится без лишней помощи.