«Руки теплые, дышит. Значит, живой»: подруга Тиграна Кеосаяна вспомнила о его состоянии в коме

Близкая подруга Тиграна Кеосаяна рассказала, как навещала лежащего в коме режиссера в больнице. В личном блоге актриса Валерия Макринская поделилась воспоминаниями о друге и заявила, что он подавал признаки жизни, и это «вселяло надежду».

Смерть Тиграна Кеосаяна после девяти месяцев пребывания в коме стала потрясением для многих его друзей и коллег. Валерия Макринская, которая назвала артиста близким другом, призналась: она до сих пор не может поверить в случившееся. Телеведущая вспомнила о многолетней дружбе с режиссером.

«Смотрю на телефон и понимаю, что нужно потом, когда-нибудь удалить твои телефонные номера, потому что больше мне тебе не позвонить, больше ты не позвонишь. <…> За почти 30 лет сколько переговорено, сколько пройдено, а не наговорилась…» — поделилась Валерия Макринская.

Актриса рассказала, что была у попавшего в кому режиссера в больничной палате и верила в его выздоровление. По словам Валерии Макринской, Тигран Кеосаян подавал признаки жизни – дышал, а руки были теплыми.

«Я думала, что ты выкарабкаешься, что вопреки прогнозам проснешься, и как-то шаг за шагом, день за днем вернешься… Сидя рядом с тобой в палате, рассказывая о какой-то жизни там, за пределами больницы, — говорила: "Тигран, давай, очнись, ну бывали же случаи в медицине… Руки теплые, дышишь. Значит, живой". И это вселяло надежду, давало шанс», — призналась телеведущая.

28 сентября в Армянской церкви в Москве состоялось прощание с Тиграном Кеосаяном, которое посетила и его подруга. Валерия Макринская заверила, что это еще «не конец»: «Попрощалась с тобой в храме и положила цветы, но это не конец. Память будет продолжать давать воспоминания».

Напомним, Тиграна Кеосаяна не стало в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. У актера давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года режиссер находился в коме, из которой так и не вышел.

