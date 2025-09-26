«Никогда не забуду нашу первую встречу»: Тина Канделаки отреагировала на смерть Тиграна Кеосаяна

Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на новости о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна. Она призналась, что ей будет не хватать его голоса. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

Канделаки, узнав о кончине Кеосаяна, пожалела, что мало с ним общалась. При этом, по ее словам, ей всегда он нравился.

«Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе «Пилот»… Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. <…> Как же твоего голоса будет не хватать теперь… Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо», - написала Тина.

Телеведущая также обратилась к жене Тиграна Маргарите Симоньян. Она принесла ей и всем близким режиссера свои соболезнования.

Напомним, что Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59-ти лет в ночь с 25 на 26 сентября. Девять месяцев он провел в коме и так и не очнулся.

Ранее о смерти Тиграна Кеосаяна высказалась его бывшая жена Алена Хмельницкая.