«Руки синеют»: что известно о состояния вдовы Караченцова Людмилы Поргиной

В состоянии Людмилы Поргиной произошли изменения. Актриса продолжает находиться в больнице. Вдову Караченцова госпитализировали сразу после новогодних праздников. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

«Чувствую себя получше, но нога еще побаливает. Хотя, конечно, болевой синдром нам удалось снять. Врачи сейчас исследуют все мои внутренние органы: и печень, и почки, и голову, и легкие.... Сегодня я глотала трубку – смотрели мои кишки, выясняли, как функционирует ЖКТ. Сдала кровь на все, какие только возможно, показатели. Результаты будут готовы завтра-послезавтра, тогда уже можно будет говорить обо всем более детально», – рассказала Людмила Андреевна.

Также Поргина отметила хорошее отношение врачей к ней.

«Здесь в больнице есть прекрасная кафешка: можно кофе попить вкусный. А я туда даже попасть не могу: весь день нахожусь на процедурах. Только сейчас вот мне капельницу ставили. У меня очень плохие вены, руки синеют из-за этого, конечно. Врачи – молодцы, аккуратно пытаются ставить капельницы. Хотя я им, шутя, говорю: «Вы как фашисты. Что только со мной не делаете!». На самом деле в больнице ко мне все прекрасно относятся. Весь персонал очень внимателен. Я порой даже неловко себя чувствую. Я - не такая великая артистка, но ко мне все подходят, говорят приятные слова, справляются самочувствием. Это дает мне силу, энергию. После того, как стало известно о моей госпитализации, все стали звонить, интересоваться моим самочувствием. Конечно, это не может не радовать», – подчеркнула артистка.

Кроме этого, знаменитость вспомнила, когда последний раз лежала в больничной палате.

«Я давно не ложилась в больницу, чтобы меня так детально исследовали. Последний раз, когда еще Коля был жив. Я даже рада, что так все получилось и я оказалась здесь. В больнице наберусь сил. Мне надо восстановиться, чтобы продолжать бороться», – сказала Поргина.

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