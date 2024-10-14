«Руки помнят»: лидер «Рондо» Иванов рассказал, кому готов «дать в морду»

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов рассказал, кому и за что может «дать в морду». В интервью aif.ru музыкант пояснил, что не сможет терпеть, если обижают женщин и детей.

Оказалось, что артист является мастером восточных единоборств. Он признался, что в его жизни были драки из-за женщин, но со временем все успокоилось. Иванов связывает этой с излишней энергичностью, которую некуда девать. Сейчас рокер убежден, что конфликты нужно решать разговорами и объяснениями. Но бывают ситуации, когда и его терпение может лопнуть.

«Если женщину или ребенка кто-то обидит, или будет вести себя неправильно по жизни – вообще запросто, спокойно. Руки помнят, ноги тоже», – заявил он.

Лидер коллектива отметил, что раньше учили хорошо. Поэтому в конфликтной ситуации он может легко сориентироваться. При этом звезда подчеркнул, что человек со знаниями в спорте должен чувствовать двойную ответственность.

«Иначе все может обернуться большой-большой бедой. Нерасчитанный удар, умер человек – и всё. И закончилась жизнь твоя нормальная, семья пострадает, дети, родственники», – поделился Иванов.

Певец считает, что при любой возможности нужно избегать драк.

Ранее Александр Иванов рассказал о реакции Розенбаума и Трофимова на то, как он перепел их песни.